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В Германии назвали заморозку российской валюты деструктивной мерой

Полина Долганова
В мире
В Германии назвали заморозку российской валюты деструктивной мерой
Фото: Пресс-служба Совфеда

Германия может договориться с Россией о способах оплаты газа, если возобновит экономические связи. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявил член комитета Бундестага ФРГ по международной политике и глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

По его словам, замораживание российской валюты является деструктивной мерой, которая направлена на нанесение ущерба экономике РФ и торговым отношениям в ЕС.

— Я думаю, что приоритетом должно быть возобновление экономических связей для облегчения мирных переговоров. Тогда уж точно будет легче договориться об условиях оплаты, — цитирует политика РИА Новости.

Со временем Европа сумеет отказаться от российской нефти, но прекратить импорт газа в ближайшей перспективе она не сможет. Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По словам собеседника «ВМ», на поиск альтернативных поставщиков газа и создание инфраструктуры уйдет несколько лет.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.

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