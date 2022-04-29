СМИ: Путина и Зеленского пригласили на саммит G20

Фото: Пресс-служба Совфеда

Президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пригласили на саммит G20. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на президента Индонезии Джоко Видодо.

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Недавно глава РФ рассказал президенту Индонезии о проведении российской спецоперации на Украине. По итогам переговоров политики договорились о продолжении контактов.

22 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии пока не принималось.

При этом 21 апреля глава Минфина Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила, что лидеры всех стран «Группы двадцати» приглашены на саммит объединения. В числе приглашенных числится и президент России.