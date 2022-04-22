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Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20

Георгий Соланович

Политика
Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20
Фото: Администрация президента РФ

Решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу, 22 апреля.

— Когда будет принято соответствующее решение, мы вас проинформируем. Пока решение не принималось, — передает слова Пескова РИА Новости.

21 апреля министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила, что лидеры всех стран «Группы двадцати» (G20) приглашены на саммит объединения. В числе приглашенных и президент России.

6 апреля агентство Bloomberg писало, что Соединенные Штаты попытались убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20.

До этого газета The Washington Post сообщила, что во время выступления на встрече представителей стран — членов G20 министра финансов РФ Анатолия Силуанова встречу покинули чиновники разных стран, среди которых была министр финансов США Джанет Йеллен. Ранее она говорила, что намерена бойкотировать все сессии, в которых будет принимать участие Россия. Таким образом Йеллен решила показать намерение США исключить Россию из глобальных финансовых институтов.

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