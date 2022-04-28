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Путин обсудил работу G20 с президентом Индонезии

Евгений Белоусов
В мире
Путин обсудил работу G20 с президентом Индонезии
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в разговоре с главой Индонезии Джоко Видодо обсудил работу «Группы двадцати» (G20). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 28 апреля.

— Обсуждены вопросы российско-индонезийского взаимодействия, а также — с учетом председательства Джакарты в «Группе двадцати» — различные аспекты деятельности этого объединения, — рассказали в пресс-службе.

Также российский лидер изложил Видодо позицию России по поводу проведения на территории Украины специальной военной операции. После разговора лидеры обоих государств договорились о дальнейших контактах, говорится в сообщении.

21 апреля министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила, что лидеры всех стран «Группы двадцати» приглашены на саммит объединения. В числе приглашенных и президент России.

6 апреля агентство Bloomberg писало, что Соединенные Штаты попытались убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20.

До этого газета The Washington Post сообщила, что во время выступления на встрече представителей стран — членов G20 министра финансов РФ Анатолия Силуанова встречу покинули чиновники разных стран, среди которых была министр финансов США Джанет Йеллен. Ранее она говорила, что намерена бойкотировать все сессии, в которых будет принимать участие Россия.

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