Облачность и дожди: синоптик рассказал о погоде в Москве 30 апреля

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В субботу, 30 апреля, в Москве ожидаются переменная облачность и локальные дожди. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в этот день температура воздуха в городе прогреется до 10 градусов тепла.

В области столбики термометров будут показывать 6-11 градусов. Уточняется, что такие показатели не соответствуют норме текущего месяца.

Леус подытожил, что средние показатели атмосферного давления 30 апреля будут достигать 754 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что начало мая в Центральной России ожидается прохладным, во второй декаде потеплеет. Третья десятидневка месяца будет умеренно теплой. Ночью температура составит плюс 5–10 градусов, а днем — плюс 16–21.

24 апреля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какую погоду ждать на майских праздниках. По словам синоптика, последняя неделя апреля будет изменчивой. В начале мая ждать тепла не стоит.