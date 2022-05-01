«Выгодно воспользоваться»: эксперт по недвижимости рассказал о преимуществах льготной ипотеки

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Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по льготной ипотеке с 12 до 9 процентов. Также председатель правительства своим решением продлил программу до конца текущего года. «Вечерняя Москва» решила узнать у эксперта, кто может воспользоваться нововведением.

По словам ипотечного брокера и эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, льготная ипотека доступна абсолютно всем гражданам РФ, которые достигли совершеннолетия, вне зависимости от семейного положения, наличия детей и недвижимости. Согласно нововведениям, ставка по кредиту не будет превышать девяти процентов:

— По этой программе можно не только приобрести жилье, но даже купить участок и построить дом. Более того, получить ипотеку можно на приобретение недвижимости в новостройках.

Эксперт отметил, что среди жителей Москвы и области в последние годы растет спрос на покупку именно загородной недвижимости, а программа льготного кредитования как раз позволяет воплотить задуманное в жизнь:

— Именно сейчас можно выгодно воспользоваться этим предложением и приобрести недвижимость в Москве или в пригороде либо купить землю. Кстати, государство сегодня возобновило еще одну программу, связанную с сельской ипотекой. На нее всегда был спрос, и далеко не всем удавалось ею воспользоваться, поэтому правительство собирается увеличить лимит.

Эксперт напомнил, что максимальный размер кредита по льготной ипотеке сегодня составляет 12 миллионов рублей — для обеих столиц, а для других регионов — шесть миллионов рублей. Первоначальный взнос не превышает 15 процентов.

Спикер уточнил, что именно с мая по сентябрь наступает жаркая пора, когда увеличивается спрос на покупку недвижимости. В то же время Ракута отметил, что желающие воспользоваться программой смогут это сделать до конца текущего года. И выразил надежду, что программу по льготной ипотеке впоследствии продлят.

С предложением о снижении ставки по льготной ипотеке выступил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это необходимо для более доступной покупки жилья и стимулирования строительной отрасли.