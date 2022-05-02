Росатом отреагировал на разрыв контракта на строительство АЭС в Финляндии

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Росатоме разочарованы «абсолютно непонятным» решением финской компании Fennovoima расторгнуть контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации в понедельник, 2 мая.

— Основания такого решения абсолютно непонятны. Проект прогрессирует, налажена командная работа заказчика и подрядчика, о чем акционерам компании и в СМИ неоднократно сообщал генеральный директор компании Fennovoima, — говорится в сообщении.

В компании утверждают, что в последние годы в проекте возникали значительные задержки, а события на Украине лишь ухудшили положение дел. Отмечается, что решение о расторжении контракта вызывает искреннее разочарование у Росатома.

Кроме того, это не было обсуждено с акционерами, а крупнейший из них принадлежит госкорпорации. Росатом оставляет за собой право отстаивать свои интересы в рамках законодательства, передает Telegram-канал компании.

До этого стало известно, что финская компания Fennovoima расторгает контракт по строительству АЭС «Ханхикиви-1» с компанией RAOS Project, которая входит в государственную корпорацию «Росатом».

1 мая сообщалось, что на важных участках российско-финской границы планируют установить более эффективные ограждения — заборы. По словам командующего пограничной охраной Северной Карелии Марко Турунена, заграждения планируется построить в зонах повышенного риска — на пограничных пунктах и рядом с ними.