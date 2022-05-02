Пострадавшую в ДТП на Киевском шоссе женщину эвакуировали на вертолете

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Россия, Москва, поселение Филимонковское, Киевское шоссе, 31-й километр Карта всех событий

Пострадавшую в ДТП с участием двух автомобилей на Киевском шоссе женщину эвакуировали в больницу на вертолете. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в понедельник, 2 мая.

— С места аварии в специализированное лечебное учреждение столицы эвакуировали вертолетом женщину с различными травмами, — говорится в сообщении.

Пострадавшую на борту сопровождала авиамедицинская бригада московского территориального центра медицины катастроф, передает Telegram-канал ведомства.

До этого стало известно, что два автомобиля столкнулись на Киевском шоссе в районе аэропорта Внуково при движении в сторону области. Также появилось видео с места происшествия. На кадрах видны скопление техники аварийных служб, а также машина, которая перевернулась в результате аварии.

29 марта в Москве обнародовали статистику количества ДТП за последние пять лет. Уточняется, что за этот период количество очагов аварийности в городе ежегодно сокращалось.