ДТП с участием двух автомобилей произошло на Можайском шоссе
Два автомобиля столкнулись на Можайском шоссе в районе развязки с Аминьевским шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 3 мая.
— Движение в центр осуществляется по двум полосам из четырех. Выбирайте пути объезда, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Отмечается, что на месте происшествия уже работают аварийные службы города.
До этого стало известно, что два автомобиля столкнулись на Киевском шоссе в районе аэропорта Внуково при движении в сторону области. Также появилось видео с места происшествия.
На кадрах видны скопление техники аварийных служб, а также машина, которая перевернулась в результате аварии. Позднее стало известно, что пострадавшую в аварии женщину эвакуировали в больницу на вертолете.
29 марта в Москве обнародовали статистику количества ДТП за последние пять лет. Уточняется, что за этот период количество очагов аварийности в городе ежегодно сокращалось. Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий происходит из-за своевременных мер реагирования со стороны сотрудников ведомства.