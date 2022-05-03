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ДТП с участием двух автомобилей произошло на Можайском шоссе

Евгений Белоусов
Происшествия
ДТП с участием двух автомобилей произошло на Можайском шоссе
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Можайское шоссе, 3/1 Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на Можайском шоссе в районе развязки с Аминьевским шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 3 мая.

— Движение в центр осуществляется по двум полосам из четырех. Выбирайте пути объезда, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что на месте происшествия уже работают аварийные службы города.

До этого стало известно, что два автомобиля столкнулись на Киевском шоссе в районе аэропорта Внуково при движении в сторону области. Также появилось видео с места происшествия.

На кадрах видны скопление техники аварийных служб, а также машина, которая перевернулась в результате аварии. Позднее стало известно, что пострадавшую в аварии женщину эвакуировали в больницу на вертолете.

29 марта в Москве обнародовали статистику количества ДТП за последние пять лет. Уточняется, что за этот период количество очагов аварийности в городе ежегодно сокращалось. Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий происходит из-за своевременных мер реагирования со стороны сотрудников ведомства.

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