Bild: К концу года цены на пиво в Германии вырастут на 30%

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Немецкие пивовары предупредили о скором и стремительном росте стоимости хмельного напитка в Германии. К концу года, по информации газеты Bild, цены на пиво в Германии могут вырасти на 30 процентов.

— Увеличение затрат переходит все границы. Цены зашкаливают. Ничего подобного мы никогда не испытывали, — пишут журналисты со ссылкой на слова гендиректора союза пивоваров ФРГ Хольгера Айхеле.

В настоящий момент, по его словам, предприниматели пивной отрасли сталкиваются с серьезным «ценовым давлением». Специалист заметил, что электричество выросло в цене в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, солод — на 70 процентов, а европоддоны — на 150 процентов.

Все это способствует резкому росту стоимости на пенный напиток. Вице-президент союза пивоваров Берлин-Бранденбург Штефан Фриче спрогнозировал итоговый рост цен на пиво к концу года на 30 процентов, пишет ТАСС.

Накануне министр внутренних дел Германии Ненси Фэзер на фоне конфликта на Украине рекомендовала жителям страны собрать дома запас продовольствия и медикаментов на случай чрезвычайных ситуаций.