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Послы стран Евросоюза не смогли согласовать запрет на российскую нефть

Лейла Алиева
В мире
Послы стран Евросоюза не смогли согласовать запрет на российскую нефть
Фото: depositphotos

Члены Евросоюза (ЕС) не смогли достичь соглашения по эмбарго на российскую нефть. Об этом в среду, 4 мая, сообщает агентство Reuters.

Решение о введении запрета тормозит обеспокоенность Венгрии, Чехии, Словакии и Болгарии. Послы стран ЕС вновь попытаются договориться в четверг, 5 мая, отмечает РБК.

4 мая Греция, Мальта и Кипр поставили под сомнение возможность введения запрета на транспортировку российской нефти в третьи страны. Такое решение, по мнению стран, лишь поможет конкурентам Евросоюза.

До этого ЕС предложил в качестве новых санкций ввести запрет европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой нефти из РФ по миру, в том числе в сфере страхования. ЕС не хочет ограничиваться поэтапным запретом на российское топливо, а намерен помешать возможности РФ продавать нефть и нефтепродукты по всему миру.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что страна не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Он добавил, что Россия не остановит поставки газа в другие страны и будет выполнять контрактные соглашения.

Нефть соглашение Евросоюз (ЕС)
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