Эксперт Хафизов: риск повторно заболеть COVID-19 растет на фоне снижения иммунитета

Медсестра Софья Целуйко делает ПЦР-тест в пункте экспресс-тестирования на коронавирус на Павелецком вокзале / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Риск повторного заражения коронавирусной инфекцией может вырасти из-за ослабления иммунитета со временем. Об этом в четверг, 5 мая, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

— Иммунитет к вирусу не вечен, он постепенно ослабевает, и риск повторного инфицирования растет, и по этой причине роста заболеваемости в будущем исключать нельзя, — отметил он.

По его словам, мутации вируса случаются постоянно, варианты периодически сменяют друг друга. Однако утверждения, связанные с увеличением опасности вируса после мутации, не имеют ничего общего с реальностью, цитирует Хафизова РИА Новости.

Также стало известно, что министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат от коронавирусной инфекции «Миробивир».

Государственную регистрацию препарат прошел 4 мая, его производитель АО «Фармасинтез». Лекарство планируется выпускать в форме таблеток по 150 миллиграммов нирматрелвира и 100 миллиграммов ритонавира.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что Петербург обгоняет Москву по уровню заболеваемости коронавирусом по двум причинам.

Первая заключается в том, что в столице удалось быстрее взять эпидемию под контроль, вторая — в Санкт-Петербурге крайне низкий уровень вакцинации.