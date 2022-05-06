Эксперт Хафизов: риск повторно заболеть COVID-19 растет на фоне снижения иммунитета
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
Риск повторного заражения коронавирусной инфекцией может вырасти из-за ослабления иммунитета со временем. Об этом в четверг, 5 мая, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
— Иммунитет к вирусу не вечен, он постепенно ослабевает, и риск повторного инфицирования растет, и по этой причине роста заболеваемости в будущем исключать нельзя, — отметил он.
По его словам, мутации вируса случаются постоянно, варианты периодически сменяют друг друга. Однако утверждения, связанные с увеличением опасности вируса после мутации, не имеют ничего общего с реальностью, цитирует Хафизова РИА Новости.
Также стало известно, что министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат от коронавирусной инфекции «Миробивир».
Государственную регистрацию препарат прошел 4 мая, его производитель АО «Фармасинтез». Лекарство планируется выпускать в форме таблеток по 150 миллиграммов нирматрелвира и 100 миллиграммов ритонавира.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что Петербург обгоняет Москву по уровню заболеваемости коронавирусом по двум причинам.
Первая заключается в том, что в столице удалось быстрее взять эпидемию под контроль, вторая — в Санкт-Петербурге крайне низкий уровень вакцинации.