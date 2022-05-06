Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на северо-западе Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Фабрициуса Карта всех событий

По факту ДТП на северо-западе столицы возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.

Уточняется, что в отношении задержанного водителя возбудили дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

У пострадавшей женщины диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на пересечении Сходненской улицы и улицы Фабрициуса. Мужчина за рулем «Форда» выехал на встречную полосу и, двигаясь на «красный», наехал на пешеходов, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате пострадали пожилая женщина и мальчик, которому чуть меньше двух лет. Ребенок находился в коляске в сопровождении няни, которая не получила травм. Виновник аварии был трезв и пояснил, что торопился на работу.

Вскоре появилось видео страшного ДТП.