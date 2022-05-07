Истории героев Великой Отечественной войны прозвучат в московском метро

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Акция, посвященная празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в городском метро. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 7 мая.

— Пассажиры смогут услышать истории участников войны: солдат, тружеников тыла, санитаров и других героев, рассказанные их правнуками, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на станциях прозвучат истории подвигов героев тех лет. Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова добавила, что пассажиры метро услышат голоса студентов, волонтеров и активистов патриотических организаций, а также руководителей молодежных советов транспортного комплекса столицы.

Так, 8 и 9 мая они расскажут истории подвигов своих родных. Главная цель акции — обеспечить преемственность поколений, а также сохранить и передать истории героев, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в Москве 8 мая состоится акция «Цветы Победы», которая приурочена к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ней примут участие более тысячи студентов и волонтеров.

В первую очередь участники акции возложат цветы к обелиску «Москва — город герой». В мероприятии примут участие Екатерина Драгунова и руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.