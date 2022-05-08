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Аксенов заявил, что все переговоры с Киевом о статусе Крыма бесполезны

Анастасия Колоскова
В мире
Аксенов заявил, что все переговоры с Киевом о статусе Крыма бесполезны
Фото: glava.rk.gov.ru

Переговоры с украинской стороной о статусе Крыма бесполезны. Такое мнение высказал ее глава Сергей Аксенов.

Он отметил, что на полуострове идет мирная жизнь и ситуация остается стабильной. Аксенов подчеркнул, что Крым — полноценный регион РФ.

— Наш лидер сказал четко, вопрос Крыма закрыт однозначно раз и навсегда. Мое личное мнение как человека, как гражданина: все переговоры (с Киевом — прим. «ВМ») бесполезны, — отметил глава республики.

Он добавил, что Украина управляется из-за рубежа. Аксенов подчеркнул, что России сопротивляется не Украина или ее народ, а США и НАТО, передает РИА Новости.

6 мая замдиректора департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев сообщил, что ход мирных переговоров между российской и украинской делегациями в настоящее время находится в состоянии стагнации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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