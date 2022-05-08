Илон Маск рассказал, как изменится Twitter

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Стандарт работы для сотрудников международной компании Twitter значительно повысится. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск, купивший сервис.

— Требования к профессиональной этике станут экстремальными, но куда меньше, чем я требую от себя, — написал основатель компаний SpaceX и глава компании Tesla в своем Twitter-аккаунте.

3 мая Маск заявил, что может ввести плату за использование социальной сети для юридических лиц и государственных структур.

25 апреля руководство Twitter заявило о том, что Маск покупает компанию за 44 миллиарда долларов. По информации Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов, если бизнесмен решит расторгнуть договор, он обязан будет выплатить продавцам 1 миллиард долларов. Если же инициатором расторжения выступит Twitter, соответствующую компенсацию получит Маск.

В подробностях договора между сторонами, появившимся 27 апреля, говорится, что сделка может быть расторгнута, если не будет закрыта до 24 октября 2022 года. При этом срок может быть продлен на шесть месяцев для получения антимонопольного разрешения.