Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Светомузыкальный фонтан в Парке Горького будет работать в праздничном режиме в День Победы

Араз Салехов
Город
Светомузыкальный фонтан в Парке Горького будет работать в праздничном режиме в День Победы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Cветомузыкальный фонтан в Парке Горького будет работать в праздничном режиме в День Победы, 9 мая. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— К 9 мая для главного фонтана Парка Горького подготовлены специальные композиции: высота струй и подсветка будут меняться в такт музыкальным произведениям «Прощание славянки», «Смуглянка», «Амурские волны», «День Победы», — говорится в сообщении.

Музыкальные представления можно будет увидеть в 12:00, 15:00, 18:00, 20:30 и в 22:30, сообщает Telegram-канал Городское хозяйство Москвы.

Городские службы в преддверии 9 Мая украсили Москву флагами и декоративными конструкциями. На улицах города прошла установка около 2,5 тысячи декоративных элементов. Основным цветом оформления стал красный — в честь знамени Победы.

Помимо этого, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что 8 мая прошла традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Работы по профилактике заняли около получаса. За это время звезду мемориального комплекса отнесли в сторону, а каждый из трех запальников тщательно проверили.

Москва День Победы Парк Горького
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте