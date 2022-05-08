Светомузыкальный фонтан в Парке Горького будет работать в праздничном режиме в День Победы

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Cветомузыкальный фонтан в Парке Горького будет работать в праздничном режиме в День Победы, 9 мая. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— К 9 мая для главного фонтана Парка Горького подготовлены специальные композиции: высота струй и подсветка будут меняться в такт музыкальным произведениям «Прощание славянки», «Смуглянка», «Амурские волны», «День Победы», — говорится в сообщении.

Музыкальные представления можно будет увидеть в 12:00, 15:00, 18:00, 20:30 и в 22:30, сообщает Telegram-канал Городское хозяйство Москвы.

Городские службы в преддверии 9 Мая украсили Москву флагами и декоративными конструкциями. На улицах города прошла установка около 2,5 тысячи декоративных элементов. Основным цветом оформления стал красный — в честь знамени Победы.

Помимо этого, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что 8 мая прошла традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Работы по профилактике заняли около получаса. За это время звезду мемориального комплекса отнесли в сторону, а каждый из трех запальников тщательно проверили.