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Столичные службы украсили город ко Дню Победы тематическими плакатами

Араз Салехов
Город
Столичные службы украсили город ко Дню Победы тематическими плакатами
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, улица Новый Арбат, 8 Карта всех событий

Городские службы объявили об окончании работ, связанными с установкой тематических плакатов ко Дню Победы. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— На афишных стендах, городских билбордах, в том числе цифровых, медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате разместили более одной тысячи тематических плакатов. Подготовлен поздравительный видеоролик, который будет транслироваться 8 и 9 мая на «домах-книжках» на Новом Арбате, — рассказал заместитель мэра города Петр Бирюков.

Помимо этого, 9 мая в городе будет функционировать в праздничном режиме архитектурно-художественная подсветка, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также стало известно, что столичные городские службы установили 86 новых указателей к памятникам, мемориалам и музеям, а также 316 информационных полей в преддверии Дня Победы в Москве.

Уточняется, что новые таблички навигации приведут горожан и гостей столицы к памятникам воинам 5 Гвардейской танковой армии на улице Барболина, участникам Великой Отечественной войны на Вельяминовской улице, а также к Музею Героев Советского Союза и России на Большой Черемушкинской улице.

Кроме того, светомузыкальный фонтан в Парке Горького будет работать в праздничном режиме в День Победы. Жители города смогут увидеть данное представление в течение всего дня.

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