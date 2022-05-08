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Bloomberg: Постпреды ЕС не достигли соглашения по санкциям против России

Араз Салехов
Экономика
Bloomberg: Постпреды ЕС не достигли соглашения по санкциям против России
Фото: flickr/minoritenplatz8

Постпреды Европейского союза в воскресенье, 8 мая, не сумели согласовать новый пакет санкций в отношении России. В частности, из-за Венгрии, обсуждение продолжится в ближайшие дни. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных лиц.

При этом власти Венгрии, Чехии и Словакии предлагали отстрочить введение планируемых ограничений. Прага могла бы запустить эмбарго с июля 2024 года, а Будапешт и Братислава — с 2025 года.

Уточняется, что венгерское государство продолжает блокировать предложение Евросоюза, направленное на запрет импорта российской нефти. Подобные действия задерживают принятие всего пакета санкций, передает РИА Новости.

Помимо этого, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что постоянные представители стран — участниц ЕС должны до конца недели решить все вопросы, связанные с запретом на импорт нефти из России. При этом он уточнил, что против подобного выступает лишь Венгрия. Однако политик отметил, что и этот вопрос можно будет решить.

Также стало известно, что 8 мая страны «Большой семерки» (G7) обсудят новые санкции в отношении России. Уточняется, что участником мероприятия также станет президент Украины Владимир Зеленский.

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