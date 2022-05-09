Экономист прокомментировала высокие показатели инфляции в США

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Активная эмиссия денег в США привела к мощному росту экономики страны. Однако ослабление валюты может привести к обратному результату. Об этом в понедельник, 9 мая. рассказала профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Гончарова.

Профессор напомнила, что большая часть американской валюты уходила в другие страны. Ее высокая ликвидность поспособствовала в обеспечении доллара на лидирующих позициях.

Не смотря на то, что доля валюты достигала отметки в 85 процентов от всего мирового рынка, реальный показатель ВВП страны куда ниже. Это связано с производством товаров в странах третьего мира.

По словам Гончаровой, вышеуказанные факторы могут говорить о подрыве авторитета валюты как резерва и основного средства международных платежей. Это может стать причиной схлопывания «пузыря» американской экономики.

Переход на другие валюты в мировых расчетах может «выключить» доллар и множества международных сделок и понизить его спрос.

Экономист отметила, что рекордная инфляция последних 40 лет, повышение цен и дефицит товаров говорят о скором приближении схлопывания этого «пузыря», передает «Прайм».

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «ВМ» рассказал, что рубль продолжит укрепляться еще две недели, а после вернется на позиции начала года: доллар — 70 рублей, евро — 80. По его словам, такой сценарий возможен, в частности, если в список ответных санкций России попадет запрет на поставку товаров, критически важных для российских предпринимателей.