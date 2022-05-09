FP: Страны Африки могут возродить движение неприсоединения из-за давления Запада на Россию

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Страны Африки могут реанимировать движение неприсоединения из-за давления Запада в вопросе антироссийских санкций. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщили в издании Foreign Policy.

— Открытое давление со стороны Вашингтона и ЕС может быть выстрелом в ногу, особенно когда происходит по принципу «с нами или против нас», — говорится в сообщении.

По словам обозревателя Робби Грамера, США и Евросоюз принимают попытки изолировать Россию. Для этого они привлекают все больше стран в свою коалицию. Однако африканский континент отказывается понимать такую политику.

Риторика ограничений возродила дискуссии в политических кругах Африки. Чиновники обсуждают вопросы возрождения движения неприсоединения, которое позволит избежать принуждения в присоединении к конфликту.

Данное движение существовало в годы холодной войны, передает РИА Новости.

Экономист Николай Кульбака в беседе с «ВМ» заявил, что санкции против России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.

Как отметил экономист, огромное количество компаний, взявших на себя добровольные ограничения по поставке продукции в Россию, тоже будут нести убытки. По словам Кульбаки, после завершения нынешней ситуации на Украине торговые отношения России с другими государствами будут восстанавливаться, однако этот процесс займет не один год.