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«Зал продавать надо!»: Муж Собчак устроил скандал после премьеры в театре

Араз Салехов
Общество
«Зал продавать надо!»: Муж Собчак устроил скандал после премьеры в театре
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Муж телеведущей Ксении Собчак Константин Богомолов устроил скандал в Театре на Бронной, где занимает должность художественного руководителя. Деятель искусства был разгневан из-за начала премьеры спектакля «Вишневый сад» в постановке Микиты Ильинчика.

Уточняется, что после традиционного поклона в финале действа Богомолов прилюдно отчитал режиссера за отсутствие в спектакле наглости и «мхатовские интонации», мешающих массовому привлечению зрителей.

— Нам зал продавать надо, а не делать эстетский спектакль, — заявил он.

Уточняется, что сама Ксения Собчак не присутствовала в Театре во время спектакля, однако коллеги по шоу-бизнесу пришли оценить данную постановку. Так, на представлении оказались Ольга Бузова, Наташа Королева, Дарья Повереннова, Надежда Бабкина, Игорь Верник и многие другие знаменитости, сообщает сайт KP.RU.

Напомним, что ранее в СМИ распространялись слухи о разрыве отношений между Собчак и Богомоловым. Однако журналистка опровергла данную информацию.

Также стало известно, что телеведущая около месяца назад приобрела элитную недвижимость в Арабских Эмиратах, которая обошлась ей в сумму, превышающую 60 миллионов рублей.

Театры Константин Богомолов Ксения Собчак
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