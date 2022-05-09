Илон Маск написал в Twitter о своей «смерти при загадочных обстоятельствах»

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Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск в понедельник, 9 мая, написал сообщение, в котором рассказал о своей «смерти при загадочных обстоятельствах».

— Если я умру при загадочных обстоятельствах, приятно было быть знакомым с тобой, — заявил бизнесмен.

За час до такого послания Маск добавил на свою страницу Twitter заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в котором он говорил о поставках интернет-оборудования Starlink на Украину, сообщает РИА Новости.

Напомним, что глава госкорпорации предупредил Маска о последствиях за снабжение украинских военных связью. По его словам, абонентские ящики приема-передачи интернета от Starlink доставлялись и передавались Вооруженным силам Украины Пентагоном.

Кроме того, Рогозин рассказал о реальных планах Илона Маска. Он считает, что американский предприниматель собирается влиять на людей Запада и получить власть над ними.

В понедельник, 25 апреля, основатель SpaceX приобрел социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. По словам самого Маска, он заботится о будущем цивилизации и собирается сделать так, чтобы люди могли свободно говорить в рамках закона.