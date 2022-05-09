Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Илон Маск написал в Twitter о своей «смерти при загадочных обстоятельствах»

Араз Салехов
В мире
Илон Маск написал в Twitter о своей «смерти при загадочных обстоятельствах»
Фото: dmoberhaus / CC BY 2.0

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск в понедельник, 9 мая, написал сообщение, в котором рассказал о своей «смерти при загадочных обстоятельствах».

— Если я умру при загадочных обстоятельствах, приятно было быть знакомым с тобой, — заявил бизнесмен.

За час до такого послания Маск добавил на свою страницу Twitter заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в котором он говорил о поставках интернет-оборудования Starlink на Украину, сообщает РИА Новости.

Напомним, что глава госкорпорации предупредил Маска о последствиях за снабжение украинских военных связью. По его словам, абонентские ящики приема-передачи интернета от Starlink доставлялись и передавались Вооруженным силам Украины Пентагоном.

Кроме того, Рогозин рассказал о реальных планах Илона Маска. Он считает, что американский предприниматель собирается влиять на людей Запада и получить власть над ними.

В понедельник, 25 апреля, основатель SpaceX приобрел социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. По словам самого Маска, он заботится о будущем цивилизации и собирается сделать так, чтобы люди могли свободно говорить в рамках закона.

Дмитрий Рогозин Twitter Илон Маск
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте