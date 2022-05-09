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На двух станциях столичного метро возможны ограничения при входе

Лейла Алиева
Город
На двух станциях столичного метро возможны ограничения при входе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
метро новокузнецкая Карта всех событий

Вход на две станции Московского метрополитена в центре города может быть частично ограничен. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Будьте внимательны! В связи с большим пассажиропотоком возможны ограничения входа на станцию «Новокузнецкая». Просим по возможности проходить к станции «Полянка», — говорится в сообщении.

Кроме того, возможны ситуативные ограничения входа на станцию «Китай-город», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

После завершения парада Победы ограничения движения на ряде улиц постепенно снимают. В частности, уже открыто движение по Садовому кольцу, Волгоградскому проспекту и улице Марксистской. Помимо этого, уже открыто движение по Гончарной и Котельнической набережным.

Не менее 260 тысяч пассажиров Московского метрополитена стали зрителями прямой трансляции парада Победы. Мероприятие транслировалось на 18,5 тысячи экранах в поездах.

До этого московские власти объявили об ограничении движения транспорта по отдельным улицам в центре города из-за проведения парада Победы на Красной площади 9 мая.

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