В Гидрометцентре объяснили отмену воздушной части парада Победы в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за повышенной облачности в районах, откуда должна была взлетать авиация. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, облака в столице разогнали.

— А вот к юго-востоку, востоку и в других регионах очень сложная ситуация наблюдалась: мощное облакообразование, нижняя граница облаков — 200 метров, — передает слова Вильфанда ТАСС.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что воздушная часть парада Победы в Москве не состоится.

В воскресенье, 8 мая, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что погодные условия во время проведения воздушной части парада Победы в Москве будут сложными. Однако эксперт предполагал, что летчики смогут выполнить полетное задание.

9 мая на Красной площади в Москве прошел парад в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В шествии приняли участие 11 тысяч человек и более 130 единиц боевой техники. С Днем Победы россиян поздравил президент России Владимир Путин. Также военный парад посетил мэр Москвы Сергей Собянин.