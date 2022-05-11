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Церемония открытия проекта «Непокоренные» пройдет 12 июня на Красной площади

Георгий Соланович
Город
Церемония открытия проекта «Непокоренные» пройдет 12 июня на Красной площади
Фото: depositphotos

Церемония открытия международного проекта «Непокоренные» памяти защитников Родины во время Второй мировой войны состоится 12 июня в 11:45 на Красной площади. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы.

Цель проекта — увековечить память о людях, отдавших свою жизнь за свою страну в тяжелое военное время. Мероприятия пройдут в Москве с 11 по 15 июня, после этого участники посетят Ржев, Волоколамск, Вязьму, Смоленск, Минск и Брест.

До этого сообщалось, что свыше 12 миллионов россиян приняли участие в акции «Бессмертный полк». Примечательно, что в шествии принял участие президент России Владимир Путин. Глава государства в шестой раз прошел по Красной площади с портретом своего отца-фронтовика.

С 2015 по 2019 год президент регулярно принимал участие в акции, которую он называл «рекой памяти, гордости и надежды на лучшее будущее». Однако в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса мероприятие проводилось в онлайн-формате.

Акция «Бессмертный полк» прошла в Москве 9 мая. Протяженность маршрута составляла семь километров.

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