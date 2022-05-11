Церемония награждения фестиваля «Мир равных возможностей» состоится в начале июня

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В начале лета, 3 июня 2022 года, в гостинице «Холидей Инн Сокольники» пройдет торжественная церемония награждения победителей и лауреатов тринадцатого фестиваля социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей». Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы Москвы.

Фестиваль будет организован Всероссийским обществом инвалидов и фондом поддержки инвалидов «Единая страна».

Ранее стало известно, что победителей международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине» наградят в Государственной думе России. Церемония награждения состоится 20 мая в Малом зале Госдумы, в ней примут участие как победители конкурса, так и государственные и общественные деятели, руководители организаций по патриотическому воспитанию молодежи, представители бизнеса, и профессора со студентами столичных вузов. На этом конкурсе представлены видеоролики и презентации более тысячи участников из 79 регионов России и 27 стран мира.