Путин освободил Балана от должности замдиректора ФСИН

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Президент России Владимир Путин освободил Валерия Балана от должности замдиректора ФСИН. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 11 мая.

— Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Балана Валерия Павловича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний, — говорится в документе.

Балан занимал этот пост с апреля 2019 года. Он награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

До этого Владимир Путин освободил Анатолия Чубайса от должности своего спецпредставителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что увольнение произошло по собственному желанию Чубайса, а вопрос отъезда чиновника из России является его личным делом

Летом 2019 года бывший заместитель главы ФСИН Олег Коршунов был приговорен к семи годам колонии общего режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей за аферу с государственными контрактами на изготовление обуви.