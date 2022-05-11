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Всероссийский молодежный форум «ШУМ» пройдет в Калининграде в июне

Араз Салехов
Общество
Всероссийский молодежный форум «ШУМ» пройдет в Калининграде в июне
Фото: shutterstock

Всероссийский молодежный форум «ШУМ» пройдет с 21 по 27 июня в Калининграде. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

— Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет: студенты профильных специальностей, молодые специалисты, представители медиаактивной и креативной молодежи, — говорится в сообщении.

Организаторами события выступают правительство Калининградской области и Федеральное агентство по делам молодежи.

До этого стало известно, что с 7 по 10 июля в Парке Горького пройдет форум «Российская креативная неделя — 2022». Событие организовывают АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз и «Роскультцентр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Также сообщалось, что межконфессиональный патриотический клуб «Мы служим тебе, Россия» пройдет 15 мая в Музее Победы. Целями проекта являются формирование активной гражданской позиции у молодых людей, а также объединение подростков и молодежи вокруг идей патриотического воспитания, любви и уважения к своей стране и соотечественникам без разделения по национальному и религиозному принципу.

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