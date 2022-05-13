Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эрдоган негативно высказался о планах Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Полина Долганова
В мире
Эрдоган негативно высказался о планах Финляндии и Швеции вступить в НАТО
Фото: tccb.gov.tr

Турция следит за развитием событий по вопросу вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО) и пока не может оценивать эти шаги положительно. Об этом в пятницу, 13 мая, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

— Не находимся в положительных, позитивных мнениях на этот счет. Потому что до этого была ошибка в связи с Грецией. Вы знаете о поведении Греции в альянсе в отношении Турции, — заявил президент.

Он добавил, что скандинавские страны часто «гостеприимно» относятся к террористам и пускают их в органы власти, передает РИА Новости.

13 мая министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что его страна планирует подать заявку на вступление в Североатлантический альянс в середине следующей недели.

В четверг, 12 мая, президент Финляндии Саули Ниинистё и глава правительства страны Санна Марин заявили о важности незамедлительного вступления в НАТО. По их словам, финское государство должно безотлагательно подать заявку на вступление в Североатлантический альянс.

Финляндия Швеция Реджеп Эрдоган
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте