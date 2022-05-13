Эрдоган негативно высказался о планах Финляндии и Швеции вступить в НАТО

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Турция следит за развитием событий по вопросу вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО) и пока не может оценивать эти шаги положительно. Об этом в пятницу, 13 мая, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

— Не находимся в положительных, позитивных мнениях на этот счет. Потому что до этого была ошибка в связи с Грецией. Вы знаете о поведении Греции в альянсе в отношении Турции, — заявил президент.

Он добавил, что скандинавские страны часто «гостеприимно» относятся к террористам и пускают их в органы власти, передает РИА Новости.

13 мая министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что его страна планирует подать заявку на вступление в Североатлантический альянс в середине следующей недели.

В четверг, 12 мая, президент Финляндии Саули Ниинистё и глава правительства страны Санна Марин заявили о важности незамедлительного вступления в НАТО. По их словам, финское государство должно безотлагательно подать заявку на вступление в Североатлантический альянс.