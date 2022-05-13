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Съемочная группа RT попала под обстрел ВСУ в ДНР

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Съемочная группа RT попала под обстрел ВСУ в ДНР
Фото: depositphotos

Съемочная группа военного корреспондента телеканала Russia Today Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел украинских войск под Докучаевском в Донецкой народной республике. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в Telegram-канале RT.

В результате случившегося операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения.

В настоящее время их везут в медицинское учреждение, рассказали в RT.

4 мая украинские боевики расстреляли колонну беженцев, которая следовала из Волчанска в Харьков. Обстрел со стороны украинского блокпоста произошел во время того, как колонна из 34 машин выехала на неподконтрольную России территорию и оказалась около поселка Старый Салтов. Потерпевшим пришлось ползком выбираться из-под огня.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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