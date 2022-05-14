Над Белгородом и областью раздаются звуки взрывов
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Над Белгородом и областью снова раздаются громкие хлопки. Об этом сообщает со ссылкой на своего корреспондента РИА Новости в субботу, 14 мая.
Отмечается, что власти региона пока не прокомментировали ситуацию, сообщений о разрушениях также пока нет, передает агентство.
11 мая село Солохи в Белгородской области было обстреляно со стороны Украины, в результате погиб один человек. Некоторые постройки в селе были повреждены из-за обстрела.
Кроме того, во время происшествия пострадали семь человек. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что специалисты оказывают всем пострадавшим медпомощь. Необходимые медикаменты есть в полном объеме.
Съемочная группа военного корреспондента телеканала RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел украинских войск под Докучаевском в Донецкой народной республике. В результате происшествия операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения.
Также украинские боевики расстреляли колонну беженцев, следовавших из Волчанска в Харьков.