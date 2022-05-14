Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минобороны России показало видео наступления ВДВ на опорный пункт ВСУ

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны России показало видео наступления ВДВ на опорный пункт ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России показало кадры штурма российскими войсками опорного пункта ВСУ. Видео было опубликовано в субботу, 14 мая.

На видео показано, как военные из состава сил ВДВ ведут огонь по укреплениям украинских военных с помощью минометов.

Также на кадрах показана стрельба по огневым вражеским точкам из пушки БМД-4М калибром 30 миллиметров.

Уточняется, что позиции украинских снайперов подавляются пулеметами, передает РИА Новости.

13 мая российская авиация уничтожила три командных пункта украинской армии и поразила 52 района сосредоточения живой силы и техники.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Украина ВДВ Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте