Минобороны России показало видео наступления ВДВ на опорный пункт ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России показало кадры штурма российскими войсками опорного пункта ВСУ. Видео было опубликовано в субботу, 14 мая.

На видео показано, как военные из состава сил ВДВ ведут огонь по укреплениям украинских военных с помощью минометов.

Также на кадрах показана стрельба по огневым вражеским точкам из пушки БМД-4М калибром 30 миллиметров.

Уточняется, что позиции украинских снайперов подавляются пулеметами, передает РИА Новости.

13 мая российская авиация уничтожила три командных пункта украинской армии и поразила 52 района сосредоточения живой силы и техники.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.