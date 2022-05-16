Пушков раскритиковал высказывания депутата Европарламента о расширении НАТО

Фото: Пресс-служба Совфеда

Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление депутата Европейского парламента Манфреда Вебера о том, что необходимо изолировать всех, кто препятствует вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

— Россию — изолировать, Иран — изолировать, Сирию — изолировать, Венесуэлу — изолировать, Китай — изолировать, а теперь и Турцию — изолировать? — написал российский сенатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что западная сторона регулярно угрожает изолировать разные государства, включая крупные державы. Пушков подытожил, что такими методами Запад может изолировать себя сам.

13 мая турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган завил, что Турция следит за развитием событий вокруг вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО) и пока не может оценивать эти шаги положительно.

13 мая министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что его страна планирует подать заявку на вступление в Североатлантический альянс в середине следующей недели.

В четверг, 12 мая, президент Финляндии Саули Ниинистё и глава правительства страны Санна Марин заявили о важности незамедлительного вступления в НАТО. По их словам, финское государство должно безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО.