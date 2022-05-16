Невролог объяснил, почему возникают грыжи в спине

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Спортивный врач — реабилитолог-невролог, мануальный терапевт Владимир Демченко рассказал о том, почему возникают протрузии и грыжи дисков позвоночника.

Он отметил, что из-за нарушения осанки, при неправильной ходьбе и поднятии тяжестей подобные повреждения возникают намного чаще.

— Образование протрузий и грыж — это процесс естественный, как кариес или седина в волосах, это одно из возрастных изменений. Плохо, когда грыжи возникают в раннем периоде из-за травматизации. Грыжа может болеть во время обострения, образования, может сдавливать структуры и давать боль, а может себя никак не проявлять. Многие узнают о ее существовании только при обследовании на МРТ, — рассказал врач в интервью для YouTube-канала RTVI.

По его словам, максимальный результат для лечения боли в спине имеют упражнения: они дают самый стойкий и выраженный эффект. Использовать обезболивающее, если человек почувствовал дискомфорт в области спины, не стоит, так как на время он перестает чувствовать боль и ведет себя так, как будто с позвоночником все в порядке, но на деле происходит еще большая травматизация костей.

— Боль сигнализирует о том, что человеку нужен отдых, а анальгетики нужно пить по минимуму, а при приеме вести себя так, как при боли — не перегружать себя и беречь, — объяснил врач.

Также Владимир Демченко рассказал о главных причинах возникновения головной боли. На первом месте находятся мышечные спазмы, которые чаще всего являются провокаторами мигрени.