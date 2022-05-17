Президент Renault назвал передачу российских активов «тяжелым решением»

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Глава французской автомобильной компании Renault Жан-Доминик Сенар заявил, что решение о передаче активов группы российской стороне далось ему нелегко. Такое мнение он высказал во вторник, 17 мая.

По его словам, решение было принято, чтобы защитить 45 тысяч сотрудников компании.

Он также отметил важность того факта, что он не знает о сроках снятия с России экономических санкций.

— Это лучшее решение для защиты 45 тысяч наших работников на период, когда заводы остановлены, — цитирует Сенара РИА Новости.

После ухода компании Renault из России на ее заводе в Москве планируется возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». В беседе с «Вечерней Москвой» автоэксперты предположили, как эта идея может воплотиться в жизнь.

Первый вариант связан с компанией «КамАЗ», которая уже названа основным технологическим партнером завода «Москвич». В 2020 году производитель грузовиков представил опытный образец небольшого электрокара «Кама-1». Его планировали запустить в серийное производство в 2023–2024 годах. Как полагает автоэксперт Петр Баканов, новые «Москвичи» могут начать собирать именно на базе «Камы».