Лавров: Хамство посла Украины в ФРГ уже давно стало притчей во языцех

Фото: МИД РФ

В Германии до сих пор остаются политики с чувством собственного достоинства, которые не раз обращали внимание на хамство украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, которое стало «притчей во языцех». Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник, 17 мая.

— Когда канцлера Шольца спросили, как он к этому относится, он сказал: «Я оставляю это на ваше усмотрение, трактовать эту ситуацию, когда меня назвали «обиженной ливерной колбасой». Иными словами, он не обиделся, и слово «обиженная» можно, в общем-то, убрать из этой формулы, — отметил глава российского внешнеполитического ведомства, слова которого приводит газета «Известия».

3 мая Андрей Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца «оскорбленной печеночной колбасой» после того, как тот назвал препятствие для своего визита на Украину. Мельник добавил, что, несмотря на ситуацию, президент Украины Владимир Зеленский будет рад видеть Шольца в Киеве.

В ответ на слова украинского посла в Бундестаге потребовали выслать Мельника. По словам заместителя председателя фракции ХДС Иоганна Вадефула, его высказывание не способствует солидарности с Украиной.