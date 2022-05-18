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Жителям столицы назвали участки дорог с затруднениями движения вечером 18 мая

Александр Афонин
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Жителям столицы назвали участки дорог с затруднениями движения вечером 18 мая
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Мира, 198 Карта всех событий

В Москве вечером в среду, 18 мая, ожидаются затруднения движения в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК) и МКАД. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до 8 баллов, — говорится в сообщении.

На 85-м и 90-м километрах МКАД, проспект Мира в районе дома 198, Рижской и Лужнецкой эстакадах, а также на Волгоградском проспекте, дом 49 ожидаются ограничение движения из-за строительных работ.

Жителям и гостям столицы порекомендовали в вечерний час пик воспользоваться общественным транспортом. Это позволит сэкономить время, передает дептранс.

Накануне департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказал о преимуществах электронной рассылки постановлений. Он заменяет традиционный бумажный способ с заказными письмами.

Помимо этого, в столице началось тестирование первого «умного» экосветофора. В него встроен датчик определения качества воздуха около пешеходного перехода.

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