Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 18 мая

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Бесединский мост Карта всех событий

Заторы в движении транспорта фиксируются на некоторых дорогах Москвы. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценил загруженность городских дорог в пять баллов. При этом в пиковое время ожидается от семи до восьми баллов.

Отмечается, что сейчас движение транспорта затруднено на Велозаводской улице в обе стороны Сайкинского путепровода, а также на улице Нижняя Масловка Третьего транспортного кольца (ТТК). Кроме того проблемы с трафиком наблюдаются на 19-мкилометре МКАД на внешней стороне Бесединского моста, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Накануне Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказал о преимуществах электронной рассылки постановлений. Он заменяет традиционный бумажный способ с заказными письмами.

Помимо этого, в столице началось тестирование первого «умного» экосветофора. В него встроен датчик определения качества воздуха около пешеходного перехода.