Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 18 мая

Евгений Белоусов
Город
Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 18 мая
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Бесединский мост Карта всех событий

Заторы в движении транспорта фиксируются на некоторых дорогах Москвы. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценил загруженность городских дорог в пять баллов. При этом в пиковое время ожидается от семи до восьми баллов.

Отмечается, что сейчас движение транспорта затруднено на Велозаводской улице в обе стороны Сайкинского путепровода, а также на улице Нижняя Масловка Третьего транспортного кольца (ТТК). Кроме того проблемы с трафиком наблюдаются на 19-мкилометре МКАД на внешней стороне Бесединского моста, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Накануне Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказал о преимуществах электронной рассылки постановлений. Он заменяет традиционный бумажный способ с заказными письмами.

Помимо этого, в столице началось тестирование первого «умного» экосветофора. В него встроен датчик определения качества воздуха около пешеходного перехода.

Транспорт Москва Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте