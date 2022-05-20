Курс доллара на Мосбирже опустился до 60 рублей впервые с января 2020 года

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Курс доллара опустился до 60 рублей в пятницу, 20 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

До таких показателей курс американской валюты опустился впервые с апреля 2018 года.

Днем ранее курс доллара опустился до 62 рублей. В этот же день курс евро упал до аналогичных показателей — до 62 рублей. Падение составило 4,7 рубля. Уточняется, что такой курс европейской валюты был зафиксирован впервые с мая 2017 года.

Недавно эксперты дали прогноз на изменения курсов валют в ближайшее время. Специалист по фондовому рынку Дмитрий Бабин полагает, что пока импорт хотя бы частично не восстановится, вряд ли рубль сможет перейти к ослаблению. По его словам, вероятна консолидация доллара в коридоре 60–70 рублей.

Аналитик Марк Гойхман в свою очередь считает, что в ближайшие месяцы начнется постепенное укрепление валют к рублю. Вполне вероятно возвращение курса доллара к 70–75 рублям и выше.