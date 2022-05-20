Курс евро на Мосбирже опустился ниже 60 рублей

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Курс евро опустился ниже 60 рублей в пятницу, 20 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Курс доллара в свою очередь опустился ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года.

Днем ранее курс доллара опустился до 62 рублей. В этот же день курс евро упал до аналогичных показателей — до 62 рублей. Падение составило 4,7 рубля. Уточняется, что такой курс европейской валюты был зафиксирован впервые с мая 2017 года.

После снятия российским Центробанком ограничений на продажу гражданам наличной валюты, кроме евро и доллара, курс рубля может измениться, однако не глобально — для этого необходимы перемены в отношении экспортеров. Об этом рассказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. Он напомнил, что ранее ЦБ РФ уже смягчил контроль за движением капитала через увеличение лимитов на переводы денег за границу и два раза понизил ключевую ставку.