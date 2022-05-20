Парадоксальная ситуация: что будет с ценами на бензин в России летом

бензин бензоколонка топливо / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Российский топливный рынок отличается стабильностью, так что ожидать скачков цен на бензин не стоит. А при сохранении текущих трендов цена на бензин летом может упасть на 1–2 рубля за литр. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, в структуре конечной цены литра бензина в нашей стране преобладают налоги. В общей сложности все налоги — на добавочную стоимость (НДС), на добычу полезных ископаемых (НДЗ) и акцизный сбор — составляют 60–70 процентов от стоимости, которую платит покупатель на АЗС. При этом доля цены на сырую нефть — порядка 10–15 процентов.

Именно по этой причине на российском рынке может происходить кажущаяся парадоксальной ситуация, при которой нефть дешевеет, а бензин дорожает, и наоборот. Таким образом, важно понимать, что цена на сырую нефть не является основным фактором в ценообразовании бензина в России в отличие от США.

В настоящее время российский топливный рынок довольно стабилен, отмечает Фролов. Россия почти не зависит от внешних рынков и сама потребляет большую часть производимого моторного топлива. Так, на внутренний рынок идет примерно 90 процентов производимого в стране бензина и 45 процентов — дизеля.

Динамика розничных цен на бензин АИ-95 в России (январь - май 2022 года) / Фото: Сервис «Яндекс котировки»

— При сохранении текущей ситуации значимых скачков цен на моторное топливо ожидать не стоит, — рассказал собеседник «ВМ». — Летом можно даже ожидать небольшое снижение. На мой взгляд, максимальное снижение цен на бензин находится в диапазоне 1–2 рублей за литр. Например, цена на АИ-95, который сейчас стоит 52,75 рубля, может упасть до 50,75.