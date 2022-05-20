В МИД России назвали условия возобновления экспорта зерна из Украины

Фото: МИД РФ

Возобновление экспорта зерна их украинских портов зависит от поведения «внешних кукловодов». Такое заявление сделало Министерство иностранных дел России

— Если «внешние кукловоды» смогут донести до киевских подопечных, что время демагогии прошло и пора убрать свои минные заграждения, то экспорт зерна из портов Одессы, Николаева, Херсона, Южного и других возобновится в кратчайшие сроки, — отмечается в сообщении, опубликованном на портале МИД РФ.

При этом в министерстве отметили, что заседание Совета безопасности ООН, которое состоялось 19 мая, показало, что «понимание сути происходящего, похоже, постепенно приходит».

Так, приглашенные эксперты и члены Совета озвучивали здравые оценки ситуации о том, что причиной начала продовольственного кризиса стали не события на Украине, а пагубное влияние на состояние сельскохозяйственных рынков санкций.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Москва продолжает выполнять обязательства по коммерческим договорам и направляет продовольственную помощь нуждающимися жителям развивающихся стран.

19 мая постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в России подозревают, что украинское зерно закачивается в зернохранилища стран Европы в качестве платы за получаемое Киевом оружие.

До этого глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой открыть морские порты на Украине для вывоза зерна.

В ответ на это заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что решение продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций со стороны США и ЕС. Ограничительные меры, уточнил Руденко, мешают свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу и удобрения.