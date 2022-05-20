В ВОЗ предрекли рост заболеваемости оспой обезьян летом

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Число случаев инфицирования оспой обезьян может вырасти летом в связи с проведением различных массовых мероприятий. Об этом в пятницу, 20 мая, предупредил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

— Мы приближаемся к летнему периоду в Европе, который сопровождается массовыми собраниями, фестивалями и вечеринками. Я обеспокоен тем, что распространение вируса может ускориться, — заявил он.

Клюге сообщил, что данный вид оспы выявили у жителей уже как минимум восьми европейских стран. За пределами Европы вирус зафиксировали в Канаде, Австралии и Соединенных Штатах, передает Интерфакс.

До этого Роспотребнадзор сообщил, что усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе России, чтобы предотвратить завоз в страну обезьяньей оспы. К настоящему моменту в России не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. Кроме того, риск завоза инфекции в РФ оценивается как низкий.

Случаи заражения оспой обезьян выявлены уже как минимум в 10 странах за пределами африканского континента. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренную встречу для обсуждения мер по борьбе с распространением нового заболевания. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию об инфекции и попыталась понять, стоит ли ее бояться жителям России.