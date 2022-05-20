Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В ВОЗ предрекли рост заболеваемости оспой обезьян летом

Юлия Курганова
Общество
В ВОЗ предрекли рост заболеваемости оспой обезьян летом
Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

Число случаев инфицирования оспой обезьян может вырасти летом в связи с проведением различных массовых мероприятий. Об этом в пятницу, 20 мая, предупредил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

— Мы приближаемся к летнему периоду в Европе, который сопровождается массовыми собраниями, фестивалями и вечеринками. Я обеспокоен тем, что распространение вируса может ускориться, — заявил он.

Клюге сообщил, что данный вид оспы выявили у жителей уже как минимум восьми европейских стран. За пределами Европы вирус зафиксировали в Канаде, Австралии и Соединенных Штатах, передает Интерфакс.

До этого Роспотребнадзор сообщил, что усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе России, чтобы предотвратить завоз в страну обезьяньей оспы. К настоящему моменту в России не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. Кроме того, риск завоза инфекции в РФ оценивается как низкий.

Случаи заражения оспой обезьян выявлены уже как минимум в 10 странах за пределами африканского континента. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренную встречу для обсуждения мер по борьбе с распространением нового заболевания. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию об инфекции и попыталась понять, стоит ли ее бояться жителям России.

Здоровье ВОЗ рост заражений
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Все мнения
О проекте