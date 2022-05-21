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«Это будет справедливо»: Зеленский предложил передать зарубежные активы РФ Украине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Это будет справедливо»: Зеленский предложил передать зарубежные активы РФ Украине
Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский предложил иностранным государствам-партнерам заключить многосторонний договор, предполагающий конфискацию активов России за рубежом и передачу их Украине и другим странам.

Он предложил передать зарубежные российские активы Украине, чтобы компенсировать потери от действий российских войск.

— Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый и каждая, кто пострадал от действий российской армии, сможет получить компенсацию своих потерь, — заявил украинский лидер.

Зеленский отметил, что на основании такого договора средства РФ и имущество в юрисдикциях государств-партнеров арестуют или заморозят, а потом конфискуют и направят в специальный фонд, благодаря чему «все пострадавшие от российской агрессии смогут получить соответствующую компенсацию».

— Это будет точно справедливо, — заключил президент Украины, передает ТАСС.

18 мая Минфин США назвал незаконной передачу Украине арестованных активов России.

До этого американские сенаторы — республиканцы и демократы — внесли законопроект, предусматривающий направление конфискованных российских активов на восстановление Украины и помощь беженцам. Проект закона был представлен сенатором из Демократической партии Майклом Беннетом и республиканцем Робом Портманом.

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