Названы пять знаков зодиака, которые чаще страдают психическими расстройствами

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Астрологи считают, что на каждого человека влияет его собственная натальная карта, а знак зодиака — это только внешние проявления человека, которые бывают схожи у множества людей. Как среди окружения определить психически неуравновешенных, а заодно проверить, не оказались ли вы сами в их числе, рассказал астролог, участник «Битвы экстрасенсов» Денис Холодницкий.

Он назвал пять знаков зодиака, у которых чаще других развиваются психические расстройства.

Телец — знак приземленный, представители этого знака склонны верить в мистику и сверхъестественное. При этом у Тельца существует множество ритуалов, которые направлены на улучшение жизни. Например, ему важно встать с постели с левой ноги и обязательно сделать три глотка кофе, и только потом выпить воды.

Подобные странности в поведении часто диагностируются как классическое обсессивно-компульсивное расстройство. Никакой опасности для окружающих оно не несет, но самим Тельцам стоит быть повнимательнее к их проявлениям.

Стрелец редко контролирует свои эмоции. Он — лидер и постоянно жаждет приключений. Этот знак обожает сравнивать себя с обществом. Вступая в отношения со Стрельцом, партнер должен понимать, что рискует попасть на шквал его эмоций. Представители этого знака редко страдают серьезными душевными заболеваниями, однако среди них встречается немало клаустрофобов.

Скорпион — настоящий социопат. Дело даже не в том, что он любит одиночество, а в его стремлении максимально ограничить общение с внешним миром. Зачастую Скорпионы страдают от нехватки внимания и любви, им сложно найти партнеров из-за некоторых принципов. Праздность бытия и тоска толкают представителей этого знака к опасным развлечениям, за ними замечаются пристрастия к извращенному сексу или воровству. Чтобы избежать неприятностей, важно чаще выводить Скорпионов на откровенные разговоры и устанавливать с ними доверительные отношения.

Рак нередко страдает паранойей. От рождения у него часто бывает слабая и ранимая психика. Этот знак склонен винить во всем судьбу. Рак постоянно избегает ответственности и прячется за спины сильных. Главная опасность заключается в том, что у страшащегося всего и всюду рождаются мысли о кончине. Причем Рак может сначала убить того, кто его пугает, и только после этого наложить на себя руки. Представители этого знака часто становятся кровожадными преступниками.

Водолеи — самые большие паникеры, которые часто находятся в ловушке собственного подсознания. Они «болтаются» между нормальным состоянием и шизофренией. А все из-за страхов, сформировавшихся в детстве, сообщает Пятый канал.

Астрологи рассказали, к каким психологическим недугам предрасположены знаки зодиака. На первый взгляд установить связь между психическими недугами и знаками зодиака почти невозможно. Но иногда кажется, что характерные особенности того или иного знака указывают на некоторую предрасположенность к расстройствам, установленным психологами.