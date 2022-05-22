Отец и дочь отравились угарным газом в Подмосковье

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Россия, Московская область, Щёлково, микрорайон Щёлково-3, Институтская улица Карта всех событий

Девочка и ее отец попали в больницу с отравлением в подмосковном Щелкове. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 22 мая, сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

По ее словам, в субботу, 21 мая, мужчина 1971 года рождения и его дочка 2009 года рождения почувствовали признаки недомогания. Их родственница вскоре, как уточняется, вызвала скорую помощь.

Специалисты оказали мужчине необходимую помощь на месте, а ребенка увезли в больницу. По предварительным данным, они оба отравились угарным газом.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Они уже осмотрели место происшествия, а сейчас заканчивают опросы свидетелей и проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В апреле четыре человека отравились угарным газом в частном доме в Химках. Тогда в одном из частных домов было найдено тело женщины без видимых признаков насильственной смерти. Кроме того, в доме находились еще три человека без сознания.

До этого сообщалось, что тела четырех мужчин были найдены на кроватях в строительной бытовке в Москве без признаков насильственной смерти. Согласно предварительной информации, мужчины ремонтировали фасад здания и проживали в бытовке. По данным источника «ВМ», рядом с местом происшествия обнаружены баллоны газа и газовый обогреватель.