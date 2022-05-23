Около 15 тысяч человек стали участниками полумарафона «Забег.РФ» в Москве

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Около 15 тысяч человек приняли участие в полумарафоне «Забег.РФ» в Москве. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе мероприятия.

— В Москве — около 15 тысяч человек, — говорится в сообщении.

Напомним, что в субботу, 22 мая, прошел крупнейший в мире полумарафон с одновременным стартом участников «Забег.РФ» в 85 регионах страны, цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В воскресенье, 22 мая, все ограничения движения в Москве, связанные с проведением Всероссийского полумарафона «Забег.РФ», сняты.

Также стало известно, что свыше 42 тысяч человек стали участниками Московского весеннего велофестиваля 21 мая.

Помимо этого, в велогонке «Садовое кольцо» приняли участие около 1,3 тысячи велосипедистов. Данное мероприятие состоялось при поддержке департамента транспорта и Москомспорта. Дистанции велогонки, как уточняется, разнились от 16 до 109 километров. Участниками события стали жители страны в восьми возрастных категориях — от 19 до 65 лет.

Во вторник, 24 мая, свыше трех тысяч участников «Московского долголетия» выйдут на заход по скандинавской ходьбе. Площадки мероприятия расположены во всех округах столицы. Участником события может стать абсолютно любой человек. Заход начнется в 11:00.