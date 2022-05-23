Стилист рассказала о главных трендах летней мужской моды

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О главных тенденциях в мужской моде на грядущее лето в беседе рассказала стилист Марина Герман.

По словам стилиста, сегодня мужской стиль стремится к андрогинности.

— Парни сегодня должны выглядеть именно молодежно, потому что тренд мускулинности и завоевателя уходит. Сегодня мужчина может себе позволить выглядеть более женственно, в хорошем смысле. Стиль становится более расслабленным, — пояснила она в комментарии «Радио 1».

Она также отметила, что этим летом можно отложить туфли и кроссовки и сделать выбор в пользу открытой обуви. Модные стильные сандалии хорошо смотрятся и с льняным костюмом и с джинсами.

По словам стилиста, главный цвет этого сезона – лайм. Также в мужском гардеробе могут появиться вещи розового оттенка.

Для выбора цвета одежды стоит ориентироваться на тон кожи и цвет глаз. Обладателям светлых глаз можно использовать голубой или серо-голубой. Темноглазым представителям мужской половины стилист посоветовала присмотреться к цвету хаки или горчичному.

До лета осталось совсем немного. И пора обновлять гардероб. От двух предыдущих теплых сезонов нынешний отличается тем, что коронавирусные ограничения позади, можно одеваться более эффектно и нарядно. О главных трендах «Вечерней Москве» рассказала стилист Любовь Жукова.