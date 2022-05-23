Экстрасенс Хадуева рассказала, как смена имени и фамилии повлияет на судьбу сына Жириновского

Фото: Пресс-служба Госдумы

Со сменой имени, отчества и фамилии сын политика Владимира Жириновского Игорь Владимирович Лебедев (а ныне — Давид Александрович Гарсия — Прим. «ВМ») изменил свой генокод, который был связан с его знаменитым отцом. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала финалистка 13-го сезона телешоу «Битва экстарсенсов» Фатима Хадуева.

По ее слова, смена персональных данных влияет на человека и его судьбу очень сильно:

— Сначала происходят психоэмоциональные перемены, а впоследствии меняется генокод. И конкретный человек начинает развиваться в совершенно других вибрациях. Правда, в случае с сыном Жириновского и вообще детей любой знаменитой личности, этот переход на новые вибрации может происходить очень долго. На него просто влияет энергетический шлейф, который окружает имя отца. Избавиться от родословной, убрать этот шлейф ему будет очень тяжело. На это понадобятся годы.

Хадуева отметила, что сыну одиозного политика, ушедшего не так давно из жизни, стоило бы воспользоваться громким именем отца, чтобы построить успешную карьеру:

— Ему родовое имя как раз больше подходило. Он благодаря ему смог бы построить себе карьеру среди молодежи, которая воспринимала Жириновского исключительно как положительного персонажа.

В то же время яснознающая отметила: если свои данные полностью меняет обычный человек, то он практически полностью отрывается от своего родового дерева и меняет свою судьбу.

Старший сын ушедшего из жизни лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев сменил имя. Новым именем 50-летнего экс-депутата стало Давид Гарсия. Предполагается, что Лебедев решился на этот шаг, чтобы уйти из-под западных санкций, которые были на него наложены еще в 2014 году.